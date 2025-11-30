Jota Silva: Kazanma alışkanlığımızı geri getirmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş'ın ilk golünü atan Jota Silva, galibiyeti değerlendirdi.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZI GERİ GETİRMELİYİZ"

Jota Silva, takım arkadaşlarını överek, "3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı kazanmak istiyoruz." dedi.