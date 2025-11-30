Habertürk
        Jota Silva: Kazanma alışkanlığımızı geri getirmeliyiz - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Jota Silva: Kazanma alışkanlığımızı geri getirmeliyiz

        Beşiktaş'ın oyuncularından Jota Silva, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanma alışkanlığımızı geri getirmeliyiz" dedi.

        Giriş: 30.11.2025 - 22:35 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:35
        "Kazanma alışkanlığımızı geri getirmeliyiz"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş'ın ilk golünü atan Jota Silva, galibiyeti değerlendirdi.

        "KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZI GERİ GETİRMELİYİZ"

        Jota Silva, takım arkadaşlarını överek, "3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı kazanmak istiyoruz." dedi.

        "ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

        Portekizli futbolcu açıklamalarını,"Katkı sağlamak önemli. Her oyuncunun katkı sağlaması önemli. Ben de elimden geleni yaptım. Sonradan girmekle 11 oynamak farklı. Sonradan girenler de takıma çok katkı sağladı. Bireysel performanslardan çok takımın kazanması önemli. Rakip takım kalecisini de tebrik ediyorum. Çok iyi kurtarışlar yaptı." sözleriyle tamamladı.

