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Pereira, 2016 yılında Womens Fit dergisine verdiği röportajda formunu haftada 5-6 kez spor yapmaya borçlu olduğunu anlatmıştı. "Spor yapmak hayatımda vazgeçemeyeceğim bir şey" diyen güzel model, sporun sadece fit kalmasında değil iç huzurunu bulmasında da kendisine yardımcı olduğunu açıklamıştı.