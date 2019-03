Jung Joon-young kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Güney Kore'nin ünlü isimlerinden biri olan Jung Joon-young, kadınlarla cinsel ilişki sırasında kaydettiği görüntüleri başkalarıyla paylaştığını itiraf etti. K-Pop yıldızının bu skandal ifadesinin ardından müzik kariyerini bıraktığını açıkladı.

JUNG JOON-YOUNG KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Jung Joon-young 21 Şubat 1989 (30 yıl yaşında),Cakarta, Endonezya doğumludur. 1,84 boyunda olan yıldız Love Forecast isimli filmde rol almıştı. 2015 yılında Drug Restaurant grubuna katılan genç şarkıcı, Sympasthy, Becoming Dust, 10 Minutes before break up şarkıları bulunuyor.