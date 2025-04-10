Justin Bieber, gazetecilerle tartıştı: İnsanları umursamıyorsunuz

Son dönemde farklı tarzıyla dikkat çeken Justin Bieber, California'da düzenlenen Coachella Müzik Festivali öncesinde gazetecilerle gergin anlar yaşadı. Bir kahve dükkanına giderken görüntülenen Bieber; kendisine, "Günaydın" diyen bir gazeteciye sinirlenerek öfke dolu bir konuşma yaptı.

Yaklaşık dört gazetecinin etrafını sardığı Justin Bieber, her birine tek tek yaklaşarak; "Sadece para kazanmayı düşünüyorsunuz, insanları umursamıyorsunuz," dedi. Gazeteciler, şarkıcının bu sözlerine herhangi bir yanıt vermezken, onu kaydetmeye devam etti.

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Coachella Müzşk Festivali'nde bu hafta sonu sahne alması beklenmeyen Justin Bieber'ın, kalabalıktan uzak ve sakin bir hafta sonu geçirmek istediği düşünülüyor. Son zamanlarda sosyal medya hesabından öfke kontrolü ve ruh sağlığı üzerine çalışmalar yaptığını paylaşan Bieber'ın kameralara yansıyan gergin tavırları dikkat çekti. Ünlü şarkıcının, halka açık alanlarda her zamanki gibi üzerine yoğunlaşan ilgiden rahatsız olduğu açıkça görüldü.

Fotoğraflar: Backgrid USA