Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, birkaç gün önce Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafta eski sevgilisi Selena Gomez detayı takipçilerinin radarına takıldı.

Hailey Baldwin ile evli olan Bieber, HBO Max’teki izleme listesini hayranlarıyla yayınladı. 26 yaşındaki şarkıcının listesinde yer alan son afişin Gomez'in sunduğu yemek programına ait olduğu ortaya çıktı.

"KENDİSİNİ İFŞA ETTİ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Justin Bieber'ın bunu bilerek yayınlayıp yayınlamadığını tartıştı.

Takipçilerinden biri, "Justin Bieber, Selena Gomez’in yemek programını izlediğini yanlışlıkla ifşa eder. Yorumlarınızı alayım?" diye yazdı.

"DÜNYANIN BUNU KONUŞACAĞINI BİLİYORDU"

Bieber hayranlarından biri de şu şekilde bir yorumda bulundu:

Açık konuşmak gerekirse program, onun izleme listesinde yoktu. Ama fotoğrafı çekmesi ve dünyanın bunu konuşacağını bildiği halde Selena’nın yemek programını paylaşması tuhaf.

Justin Bieber ve Selena Gomez, yaklaşık 7 yıllık ilişkileri boyunca birçok kez ayrılıp barışmıştı. İkili, aşklarını 2018 yılında tamamen noktalamıştı.

Bieber, daha sonra model Hailey Baldwin ile 2018'de evlenmişti.