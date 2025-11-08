Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 0 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Juventus: 0 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus ile Torino arasında oynanan derbi karşılaşması 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından Juventus puanını 19'a, Torino ise 14'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:25
        Juventus derbide engeli aşamadı!
        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan derbi karşılaşması 0-0 berabere bitti.

        Maç boyunca daha üstün taraf olan, yüzde 70'in üzerinde topla oynama ve 21 şut atan Juventus, bir türlü Torino savunmasını aşamadı.

        Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

        Ligdeki iki galibiyetlik serisi biten Juventus, puanını 19 yaptı. Son 3 maçı berabere biten Torino ise puanını 14'e çıkardı.

        Juventus, milli aradan sonra Fiorentina deplasmanına gidecek. Torino ise sahasında Como'yu ağırlayacak.

