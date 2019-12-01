İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Federico De La Penna yönetti.
Karşılaşmanın 20. dakikasında ev sahibi ekip, Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçerken, konuk takımdan bu gole yanıt çok gecikmedi. 23'üncü dakikada Sassuolo, Jeremie Boga ile skora denge getirdi: 1-1.
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada konuk Sassuolo, Francesco Caputo ile 2-1 öne geçti.
Juventus, 68. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda galibiyet için yüklenen ev sahibi ekip, aradığı golü bulamayınca maç 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Juventus puanını 36'ya, Sassuolo ise 14'e çıkardı.
Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda bulunmasına rağmen karşılaşmada görev almadı.
YORUMLAR