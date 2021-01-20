Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli Mapei Stadı'nda Süper Kupa için karşılaşacak.
İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.
İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.
JUVENTUS NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Juventus Napoli maçı TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus:
Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo
Napoli:
Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna
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