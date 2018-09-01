KA Akureyri - Valur maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild maçında KA Akureyri ile Valur, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 23 puanlı KA Akureyri 7. sırada bulunuyor, Valur 39 puana sahip ve 1. sırada. KA Akureyri son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Valur son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 648 kodlu maçı oynayanlar; KA Akureyri galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.50, Valur galibiyet oranı 1.50.

KA Akureyri son haftadaki İB Vestmannaeyjar müsabasında 3-0 yenildi.

Valur, Vikingur Reykjavik karşılaşmaında 4-3 kazandı.

KA Akureyri, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. KA Akureyri, kendi sahasında 15 gol attı, 6 gol yedi.

Valur ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valur, 11 gol atarken 5 gol yedi.

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