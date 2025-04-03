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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan: Tarihte görülmemiş bir şey - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan: Tarihte görülmemiş bir şey

        Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de dominant oyunla iki maçtan da galibiyetle ayrılmak tarihte görülmemiş bir şey" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:41
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        "Tarihte görülmemiş bir şey"
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'ın defans oyuncusu Kaan Ayhan, galibiyeti değerlendirdi.

        "TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY"

        Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, "Tabii çok mutluyuz. Umarım taraftarımızı da en az takımın olduğu kadar mutlu etmişizdir. Hem onlar için hem de iki kupayı kaldırmak için bugün mücadele ettik. Buraya gelip, dominant oyunla iki maçta galibiyetle ayrılmak tarihte görülmemiş bir şey." dedi.

        "HAK EDEREK TURU GEÇİYORUZ"

        Milli savunmacı, "Çok iyi oyun sergiledik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sonlara doğru heyecan oyuna yansıdı ama biz 90 dakika çok iyi oyun sergiledik ve hak ederek turu geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaan, "Süreç kolay değil, son maçtan sonra moralimiz bozuktu. Takım 2-3 günde toparlayıp, yeni oyuncularla, daha zor bir derbide kazandı. Böyle bir performans sergilemek takım adına olumlu şeyler. Gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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