Kaan Ayhan: Tarihte görülmemiş bir şey

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'ın defans oyuncusu Kaan Ayhan, galibiyeti değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, "Tabii çok mutluyuz. Umarım taraftarımızı da en az takımın olduğu kadar mutlu etmişizdir. Hem onlar için hem de iki kupayı kaldırmak için bugün mücadele ettik. Buraya gelip, dominant oyunla iki maçta galibiyetle ayrılmak tarihte görülmemiş bir şey." dedi.

"HAK EDEREK TURU GEÇİYORUZ"

Milli savunmacı, "Çok iyi oyun sergiledik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sonlara doğru heyecan oyuna yansıdı ama biz 90 dakika çok iyi oyun sergiledik ve hak ederek turu geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, "Süreç kolay değil, son maçtan sonra moralimiz bozuktu. Takım 2-3 günde toparlayıp, yeni oyuncularla, daha zor bir derbide kazandı. Böyle bir performans sergilemek takım adına olumlu şeyler. Gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.