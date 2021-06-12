Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan kurulu toplantısında kulübün mali yapısıyla ilgili sunum yaptı. Kulübün mali yapısının korona virüs salgınından etkilendiğini belirten Kançal, buna rağmen Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nde mali disiplini sağladıklarını söyledi. Toplam borçla ilgili konuşan Kaan Kançal, "Galatasaray'ımızın31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin değiminizle borç-alacak farkı,2 milyar 162 milyon TL. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon TL olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var. Şöyle bir hataya düşülüyor. Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür TL borç görünüyor. Sonra bir de Sportif AŞ'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın borcu 4 milyar küsür borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımızı durmuyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği ile Aralık 2019'da yapılandırma anlaşması imzaladıklarını ifade eden Kançal, "Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu. Mart 2020'de ikinci anlaşmayı imzaladık ama yürürlüğe girmedi. Ondan sonra 28 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Bir takım ön koşullar vardı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yapılandırmamızı tamamladık. Bunun şartları, 1 milyar 200 milyon TL yeniden finansa ettiğimiz borcumuzu, üzerini ödeyemediğimiz 300 milyon TL faiz ve vadesi geçmiş borçlarımızı ödemek kaydıyla 700 milyon TL ilave kredi kullandık. Dolayısıyla 2 milyar 200 milyon TL'yi 9 yıl yapılandırdık. Bunun ilk faiz ödemesi 31 Mayıs 2022'deyapılacak. İlk ana para ödemesi de 31 Mayıs 2023'te olacak. Bu yapılandırmayla ödemekle yükümlü olduğumuz borçlarımızla ilgili nakit akıştan kaynaklanan temerrüde düşme riskimiz azaldı. İkinci olarak finansman ve faiz giderlerimiz bitti. Artık TL kredi faizlerini fahiş kullanmayacağız. Piyasanın şartları neyse o olacak. Uzun vadede yüz binlerce TL tasarrufumuz olacak. Artık Galatasaray'ın kur farkı zararı bitmiştir. Temditli olan gelirlerimiz de açıldı. Bankalar ise bizden matematiğe uygun olmayan popülist harcamaları yapmamamızı istiyorlar. Bu yapılandırma anlaşması kulübümüz için hayırlı olmuştur. Bu anlaşmayı ödemeseydik bizim ödemekle yükümlü olduğumuz ana para ve faizimiz 1 milyar 104 milyon TL'ydi. Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur. Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur" diye konuştu.