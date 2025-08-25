Kaan Miraç Sezen aşkını açıkladı
Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı. Sezen; "Zamanla inşa edilen bir aşk" sözleriyle duygularını paylaştı
Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı.
Miraç Sezen, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak; "Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim. Zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz. Biz tam bir sene önce tanıştık." dedi.
Gazetecilerin, "Bundan haberimiz yokmuş, gözümüzden kaçırmışız" sözlerine karşılık ise Sezen; "Gizlemeyi seviyorum, belirli noktaları." yanıtını verdi.