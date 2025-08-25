Kaan Miraç Sezen aşkını açıkladı

Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı.

Miraç Sezen, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak; "Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim. Zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz. Biz tam bir sene önce tanıştık." dedi.

Gazetecilerin, "Bundan haberimiz yokmuş, gözümüzden kaçırmışız" sözlerine karşılık ise Sezen; "Gizlemeyi seviyorum, belirli noktaları." yanıtını verdi.