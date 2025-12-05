Oyuncu Kaan Taşaner, geçtiğimiz günlerde katıldığı "Aslı Şafak'la İşin Aslı" adlı programda ile ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Kaan Taşaner; "Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum çünkü kişiyi eğer doğru inşa edemiyorsa, ona doğru insan olmayı öğretemiyorsa, insan fark ettiği noktada anasını - babasını bile yok saymalı. Bunu 15 - 16 yaşında fark ettim. Baktım ki bana öğretisi yanlış, babamdır - annemdir diye de kimseyi bağrıma basamam. Kimse bunu yapmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaan Taşaner'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Sacide Taşaner

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Kaan Taşaner ve Seray Dura

Kaan Taşaner, basın mensuplarının geçtiğimiz günlerdeki aile ilişkileri hakkında yaptığı açıklamayı sorması üzerine; "Biz konuşmamız gereken kişilerle konuştuk. Ben gereken açıklamayı yaptım. Gereken kişilere de gereken cevabı verdim. Bu konuyla alakalı daha da konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Birkaç yıl önce babasını kaybeden ve kendisi gibi oyuncu olan Sacide Taşaner'in oğlu Kaan Taşaner'in ailesi ile görüşmediği iddia edildi.