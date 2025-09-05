Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile ağaçtan meyve topladı

        Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ağaçtan meyve topladı

        Kaan Urgancıoğlu, 2 yaşındaki oğlu Ardıç ile ağaçtan meyve topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 08:36 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba-oğul ağaçtan meyve topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, 19 Haziran 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmiş, ikili aynı yıl 9 Aralık'ta ise oğulları Ardıç'ı kucaklarına almıştı.

        Burcu Denizer ve Kaan Urgancıoğlu
        Burcu Denizer ve Kaan Urgancıoğlu

        Baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın dünyaya gelmesinin ardından işlerine ara verip zamanını eşi ve oğluna ayırdı.

        Zaman zaman sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Kaan Urgancıoğlu, bu kez oğlu ile ağaçtan meyve topladı.

        2 yaşındaki Ardıç'ı doğayla iç içe büyüten sık sık doğa yürüyüşlerine çıkaran oyuncu, bu sefer oğlu ile bir bahçeden meyve topladığı anları yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kaan Urgancıoğlu
        #Ardıç Urgancıoğlu
        #Burcu Denizer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Dört mevsim Türkiye!
        Dört mevsim Türkiye!
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"