Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, 19 Haziran 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmiş, ikili aynı yıl 9 Aralık'ta ise oğulları Ardıç'ı kucaklarına almıştı.

Burcu Denizer ve Kaan Urgancıoğlu

Baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın dünyaya gelmesinin ardından işlerine ara verip zamanını eşi ve oğluna ayırdı.

Zaman zaman sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Kaan Urgancıoğlu, bu kez oğlu ile ağaçtan meyve topladı.

2 yaşındaki Ardıç'ı doğayla iç içe büyüten sık sık doğa yürüyüşlerine çıkaran oyuncu, bu sefer oğlu ile bir bahçeden meyve topladığı anları yayımladı.