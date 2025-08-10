Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Toplantının ana gündeminde, hem yurt içi güvenlik meseleleri hem de uluslararası gelişmeler bulunması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum masaya yatırılacak ve alınacak yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...
Gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin dış politikasından ekonomideki gelişmelere kadar pek çok başlık değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 11 Ağustos 2025 Pazartesi Beştepe’de gerçekleştirilemesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?
Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal planından, Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına, Terörsüz Türkiye sürecinden, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmesine kadar birçok kritik başlık, ele alınması bekleniyor.