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Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman? Kademeli normalleşme süreciyle ilgili yeni kararların alınıp alınamayacağını ve sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğini merak edenler "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü?

Kabine Toplantısı ne zaman? Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle sona ermiş yerine kademeli normalleşme süreci başlatılmıştı. Kademeli normalleşme süreci devam ederken yeni kararları merak edenler "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Kesin bir açıklama olmamakla beraber yeni kabine toplantısının önümüzdeki hafta 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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