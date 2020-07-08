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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Corona virüsü nedeniyle düzenli olarak gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman olacağına dair vatandaşlar araştırma yapıyorlar. Kabine Toplantısı için resmi açıklama geldi mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Kabine Toplantısı ne zaman

Temmuz ayının 8. gününde Kabine Toplantısı'nın tarihi merak edilmeye başlandı. Corona virüsü nedeniyle düzenli olarak gerçekleştirilen toplantının hangi gün ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 8 Temmuz 2020 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı? Sorusunun işte yanıtı.

KABİNE TOPLANTISI VAR MI? 8 TEMMUZ 2020

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Yakın zamanda olması bekleniyor. Resmi açıklama geldiği anda haberimizde olacaktır.

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