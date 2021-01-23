Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarının 6 binin altına inmesiyle birlikte gözler yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kaldırılıyor mu? İşte koronavirüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.