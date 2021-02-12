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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? İşte beklenen kararlar 12 Şubat 2021

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş, normale dönüş adımı atılmasına yönelik beklentileri beraberinde getirdi ve tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte korona virüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? İşte beklenen kararlar 12 Şubat 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu sonrası kısıtlamalara ilişkin herhangi bir değişme olacak mı merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, tarih açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Pek çok kararın alındığı Kabine Toplantısı genellikle pazartesi günleri yapılıyor. Bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Ancak toplantının bu hafta gerçekleşmesi ön görülüyor.

GEÇEN HAFTA KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI

Geçen hafta eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Açıklamalarında "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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