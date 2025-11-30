Habertürk
        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi masada | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanıyor. Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama oluşturacak. Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durum ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 30.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 30.11.2025 - 16:30
        Kabine yarın toplanıyor
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

        Toplantının ana gündemini PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama oluşturacak. Sürecin Meclis'teki komisyon ayağında kritik bir haftaya adım atılırken, Kabine'de de son gelişmeler ele alınacak. Son olarak Zap bölgesindeki faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklayan PKK'nın silah bırakma süreci de sahadan gelen raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        Kabine’de diplomatik temas trafiğinin yansımaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, Ukrayna savaşındaki son durum ele alınmıştı. Karadeniz'de önceki gece vurulan tankerler sonrasında bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Liman ve enerji güvenliğinin tesisini sağlamak başta olmak üzere ateşkes planları masaya yatırılacak.

        GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

        Filistin'de kalıcı ateşkesin sürdürülebilir zemine oturması da Kabine'de gündemde olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de barış kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapması kararının yansımaları takip edilecek. Türkiye'nin Gazze'ye asker sevkiyatı dahil sürece hangi adımlarla katkı sağlayabileceği mercek altına alınacak.

        DEZENFLASYON SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR

        Kabine’de ekonomi başlıklarına da parantez açılacak. Dezenflasyon sürecinde atılan adımlar değerlendirilecek.

