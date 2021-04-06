Sarımsak gibi göründüğüne bakmayın tadı mükemmel. Adı ise mangostan... 'Meyvelerin kraliçesi' olarak da adlandılan magnostanın mor renkte kalın bir kabuğu var. Güney Asya ülkelerinde, özellikle de Endonezya mutfağında çokça tüketiliyor.