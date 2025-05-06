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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü | Son dakika haberleri

        Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:46
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        Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü
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        Sakarya İl Jandarma ekipleri, Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

        Ekipler, dün düzenledikleri operasyonda K.H. (67), M.Ç. (61) ve B.K.'yi (45) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Ekiplerin yaptığı aramada, 1 jeneratör, 2 kazma, 1 balyoz, 3 hilti, 2 kürek, 3 elektrik kablosu, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 10 el yapımı patlayıcı, 3 kilo beyaz renk patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2.5 kilo sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi.

        Patlayıcı, beyaz renk patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde ve sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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