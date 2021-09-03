Üstte briket! Altta 27 Afgan!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa AFGAN İSTİLASI... Son dakika: Briket altında kaçak Afgan
ABONE OL

Üstte briket! Altta 27 Afgan!

Van’ın Gevaş ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kasasındaki briketlerin altında bulunan gizli bölmeden 27 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı.

AFGAN İSTİLASI... Son dakika: Briket altında kaçak Afgan
Üstte briket! Altta 27 Afgan!
0:00 / 0:00
İHA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca dün sabah saatlerinde Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi’nde briket yüklü bir kamyonetin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi.

"BRİKETLERİN ALTINDA GİZLİ BÖLME"

İHA'da yer alan habere göre açıklamada, “Yapılan takip sonucu kamyonetin kasasında bulunan briketlerin altına gizli bir bölmenin ve bu bölmenin altına saklanmış vaziyette 27 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen olduğu anlaşılmıştır.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili araç sürücüsü S.Y. isimli şahıs gözaltına alınarak araca el konulmuş, yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir” denildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Soylu: Diyarbakır Anneleri'nin cesaretine yenileceksiniz
GÜNDEM Bakan Soylu: Annelerin cesaretine yenileceksiniz
Bodrum'da bir orman yangını daha! - Haberler
GÜNDEM Bodrum'da bir orman yangını daha!
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 28'inci gününde devam ediyor
GÜNDEM Selde kaybolan işçi hala aranıyor
Son dakika: Hatay sahiline vuran petrol atığıyla ilgili açıklama - Haberler
GÜNDEM Hatay sahiline vuran petrol atığıyla ilgili açıklama
KORKUNÇ SON! Son dakika: Aracı kendisi kullanıyordu, 16 yaşındaki öğrencinin feci sonu...
GÜNDEM 16 yaşındaydı! Kahreden kaçamak!
YİNE AYNI TUZAK! Son dakika: Telefonla 3 milyonluk vurgun - Haberler
GÜNDEM Telefonla 3 milyonluk vurgun!
SON DAKİKA: Yağmur, bayramda katilinin elini öpmüş! - Haberler
GÜNDEM Yağmur, bayramda katilinin elini öpmüş!
e-Devlet çöktü mü? e-Devlet'e nasıl giriş yapılır, şifresi nasıl alınır?
GÜNDEM e-Devlet çöktü mü?
İYİ Parti lideri Akşener: Adayımızı merak ediyorlarsa, seçim kararı alsınlar
GÜNDEM Akşener: Adayımızı merak ediyorlarsa, seçim kararı ...
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM KYK yurt başvuruları ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.