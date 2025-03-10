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        Kaçak yapı ihbarına dayak

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, komşular arasında "kaçak yapı" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 00:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:22
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        Kaçak yapı ihbarına dayak
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        İHA'nın haberine göre, Yeniçimşit Mahallesi’nde komşular arasında kaçak yapı tartışması çıktı. Komşuların, yapıyı yetkililere şikayet etmesi üzerine sinirlenen şahıslar, şikayet eden komşularını darp etti.

        Komşuların sopalı yumruklu kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralananlar hastanedeki tedavilerinin ardından, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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