Türkiye genelinde bir süre önce başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen vatandaşların, betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon Valiliği’nde bir yazı göndererek 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapılarına yıkımına başlanacağı talimatını vermesiyle harekete geçildi.

Trabzon Valiliği tarafından dün itibariyle başlanılan yaylalarda mevzuata aykırı evlerin yıkım çalışmasına bir destek de yayla kadınlarından geldi. Düzköy ilçesindeki Haçka yaylasında kim tarafından yapıldığı bilinmeyen bir yapıyı yaylada bulunan kadınlar ellerine aldıkları kazma, kürek ve balyozlarla yıktı. O anlar yayla sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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