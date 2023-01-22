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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçaklar, Yunanistan'a giden otobüsün üzerinde yakalandı
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İstanbul'da otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Kaçaklar, Yunanistan'a giden otobüsün üzerinde yakalandı
DHA

İstanbul Beyoğlu'nda, otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi.

Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan Fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.

Yunanistan'a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi.

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