Ölü bir donörden yapılan rahim naklinden sonra ilk canlı bebek doğumunun Brezilya'da başarıldığı, tıp dergisi The Lancet'te yer alan bir yazıyla açıklandı.
Reuters'ta yer alan habere göre; Brezilya'da yapılan nakil operasyonundan sonra gerçekleşen hamileliğin 35'inci haftasından sonra sezaryen yöntemiyle 2.550 gram ağırlığında bir kız bebeğin doğduğu bildirildi.
Araştırma ile ilgili yazının Lancet dergisine verildiği tarihte 7 ay 20 günlük olan kız bebeğin anne sütüyle beslendiği ve 7.2 kilogram ağırlığa ulaştığı belirtildi.
İngiltere'de yayınlanan Lancet'teki yazıda, operasyonla atardamarlar, bağ dokuları ve vajina kanalı bağlantılarının yanı sıra ölü donör ile alıcı hastanın rahmindeki damarların da birleştirildiği açıklandı.
KADAVRADAN RAHİM NAKİLLERİNİN HİÇBİRİNDE CANLI BEBEK DOĞUMU BAŞARILAMADI
Araştırmayı yöneten Sao Paulo Üniversitesi Hastanesi doktorlarından Dani Ejzenberg, 2016 yılı Eylül ayında, o tarihte 32 yaşında olan ölü donörden yapılan rahim naklinin, bu tekniğin başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'de 10 kez yapıldı ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu başarılamadı. Halen rahim naklinde uygulanan kuralın, organın kendi rızasıyla donör olan bir akrabadan alınmasını şart koştuğunu söyleyen Dr. Ejzenberg, "Öldükten sonra organlarının alınmasına izin verenlerin sayısı canlı donörlerden çok fazla; bu yöntemle donör sayısı çok fazla yükselebilir" dedi.
Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek 2013 yılında İsveç'te dünyaya gelmişti. Bilim dünyasında bu tür 39 nakil yapıldığı ve bunlardan 11'inin canlı doğumla sonuçlandığı biliniyor. Rahim nakli yapılan kadının, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu adlı bir durumdan dolayı doğuştan rahminin bulunmadığı açıklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.