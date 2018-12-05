Ölü bir donörden yapılan rahim naklinden sonra ilk canlı bebek doğumunun Brezilya'da başarıldığı, tıp dergisi The Lancet'te yer alan bir yazıyla açıklandı.

Reuters'ta yer alan habere göre; Brezilya'da yapılan nakil operasyonundan sonra gerçekleşen hamileliğin 35'inci haftasından sonra sezaryen yöntemiyle 2.550 gram ağırlığında bir kız bebeğin doğduğu bildirildi.

Araştırma ile ilgili yazının Lancet dergisine verildiği tarihte 7 ay 20 günlük olan kız bebeğin anne sütüyle beslendiği ve 7.2 kilogram ağırlığa ulaştığı belirtildi.

İngiltere'de yayınlanan Lancet'teki yazıda, operasyonla atardamarlar, bağ dokuları ve vajina kanalı bağlantılarının yanı sıra ölü donör ile alıcı hastanın rahmindeki damarların da birleştirildiği açıklandı.

KADAVRADAN RAHİM NAKİLLERİNİN HİÇBİRİNDE CANLI BEBEK DOĞUMU BAŞARILAMADI

Araştırmayı yöneten Sao Paulo Üniversitesi Hastanesi doktorlarından Dani Ejzenberg, 2016 yılı Eylül ayında, o tarihte 32 yaşında olan ölü donörden yapılan rahim naklinin, bu tekniğin başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'de 10 kez yapıldı ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu başarılamadı. Halen rahim naklinde uygulanan kuralın, organın kendi rızasıyla donör olan bir akrabadan alınmasını şart koştuğunu söyleyen Dr. Ejzenberg, "Öldükten sonra organlarının alınmasına izin verenlerin sayısı canlı donörlerden çok fazla; bu yöntemle donör sayısı çok fazla yükselebilir" dedi.

Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek 2013 yılında İsveç'te dünyaya gelmişti. Bilim dünyasında bu tür 39 nakil yapıldığı ve bunlardan 11'inin canlı doğumla sonuçlandığı biliniyor. Rahim nakli yapılan kadının, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu adlı bir durumdan dolayı doğuştan rahminin bulunmadığı açıklandı.

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