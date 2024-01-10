Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilir? Prim ve çalışma yılına göre kademeli emeklilik - Merak Edilenler Haberleri

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilir? Prim ve çalışma yılına göre kademeli emeklilik - Merak Edilenler Haberleri

Kademeli emeklilik son zamanlarda gündemin ana konusu haline geldi. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, Habertürk Editörü Helin Genç'e verdiği röportajda kademeli emeklilik hakkında merak edilenleri anlattı. Şu anda Muhalefet tarafından Meclis'e sunulan kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar kademeli emeklilikten yararlanabilecek. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak ve şartları nelerdir, kimler kademeli emeklilikten yararlanabilir? İşte, detaylar...

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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EYT'Yİ KAÇIRANLAR KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR

EYT'yi çok az bir farkla kaçıran çalışanlar, emeklilik hakları konusunda eşitlik sağlanması için kademeli emeklilik talep ediyor. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, olası bir kademeli emeklilik düzenlemesini şöyle anlatıyor;

EYT kapsamında 8 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayanlarla bir gün önce çalışmaya başlayan arasında 17 yıla yakın fark oluştu. Birisi 43 yaşında emekli olurken, birisi 60 yaşında emekli olmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldı.