Kader Ajanları filmi oyuncuları kimler? Kader Ajanları konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 127,9 milyon Amerikan Doları gişeye sahip Kader Ajanları filmi, Philip K. Dick tarafından yazılan kısa bir hikâye olan "Adjustment Team"'i temel alır. Kader Ajanları filminden ayrıntılar haberimizde.

KADER AJANLARI OYUNCULARI KİMLER?

Thomas Newman'in müziğini yaptığı Kader Ajanları filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Anthony Mackie ve Terence Stamp yer alıyor.

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaderimizi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa görünmez güçler mi bizi idare ediyor? Senatoya girmek üzere olan, hırslı politikacı David Norris (Matt Damon) daha önce tanıdığı hiçbir kadına benzemeyen Elise Sellas’la (Emily Blunt) tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar sahip oldukları güçle, David ve Elisa’nın bir araya gelmesine engel olmak için, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yoğun engellemeler karşısında, David ya Elisa’nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek… ya da Kader’e karşı gelmek için her şeyi tehlikeye atıp onunla olacaktır.