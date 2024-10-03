Kadıköy'de 4 katlı binada patlama: Deprem oluyor zannettik
İstanbul Kadıköy'deki 4 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluşurken 1 kişi de yaralandı. Mahalle sakini "Şiddetli bir patlama oldu, pencerenin karşı çatıya uçtuğunu gördük. Deprem oldu sandık" dedi.
Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 4'üncü katındaki dairede doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.
Patlamada bazı araçlar da hasar gördü.
"DEPREM OLDU SANDIK"
Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Bir başka görgü mahalle sakini ise "Şiddetli bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışmasından patlama olmuş, pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi.