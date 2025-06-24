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        Haberler Gündem Kadıköy'de bankta kendi halinde satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalıştı

        Kadıköy'de bankta kendi halinde satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalıştı

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tuhaf bir olay! Parktaki banka kendi halinde satranç oynayanlara gelen bir kişi 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalıştı. Aynı kişinin gençleri tehdit ederek 'zabıta gelirse kavga çıkar' sözleri de dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 21:28 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:28
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        Satranç oynayanları kaldırmaya çalıştı
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        Kadıköy'de bir kişi bankta satranç oynayan gençlere yönelerek 'tezgah benim' deyip kaldırmaya çalıştı.

        SATRANCI KUMAR MI SANDI?

        Parkta satranç oynayan iki genç, kendilerine yaklaşan adamı görünce şaşırdı. Seyyar satıcı olduğu tahmin edilen kişi gençleri banktan kaldırmak istedi.

        "TEZGAH BENİM KALKIN"

        Gençleri zorla banktan kaldırmaya çalışan şahıs 'kanka tezgah benim' diyerek ısrar ederek, "Burada böyle şeyler oynamayın sahipleri var buranın" diye konuştu. Bu sözler üzerine şaşkına dönen gençler "Para almıyoruz, ücretsiz oynanıyor" dese de karşısındakini ikna edemedi.

        "ZABITA GELİRSE..."

        Gençlerin makul şekilde yaptığı itirazlara aldırış etmeyen kişi "Bana haber geldi, beni aradılar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zabıta gelir, onlar laf yapar, kavga çıkar, saldırırlar"...

        ONLARI KORUYACAKMIŞ!

        Bunun üzerine satranç oynayan gençlerden biri "Tamam ben bir zabıtayı arayayım o zaman, konuşalım" demesi üzerine "Onlar gelirse kavga çıkar, benim gibi konuşmazlar, benim amacım kavga değil sadece seni korumak, sen git aşağıda oyna, tamam mı?" diye konuştu.

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        #Kadıköy
        #bank satranç
        #haberler
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