AA

Alınan bilgiye göre Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki 34 JK 2165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bankta oturan 2 kişiye daha sonra da seyir halindeki 34 AEK 554 plakalı otomobile çarptı.

Bankta oturan Cansu Safi ağır yaralanırken yanındaki erkek arkadaşı ile 34 AEK 554 plakalı otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yapan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.