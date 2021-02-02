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Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek için toplanan 93 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruba müdahale eden polis, Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 104 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek için toplanan 93 kişi gözaltına alındı
AA

Prof. Dr. Bulu'nun atanmasını protesto eden bazı akademisyen ve öğrenciler, üniversite yerleşkesinde eylemlerini bugün de sürdürdü.

Üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, içerisinde çok sayıda öğrenci bulunan bir yolcu otobüsünü Hisarüstü Nispetiye Caddesi'nde durdurdu. Otobüstekilerin kimliklerini alarak GBT sorgulaması yapan polis, şüpheli bazı kişileri gözaltına aldı.

KADIKÖY'DE MÜDAHALE

Protestolar kapsamında, çağrı üzerine aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup, 18.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Emniyet güçleri, Kadıköy Kaymakamlığının ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 7 gün süreyle yasaklanmasına ilişkin kararı doğrultusunda, katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı.

Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu. Bazı göstericiler ara sokaklara kaçarken, polis Kadıköy Meydanı'na çıkan tüm sokaklarda önlem aldı. Saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bölgede yoğunluğun azaldığı görüldü.

Yapılan müdahalede 93 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

EMNİYETTEN MÜDAHALE AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganı ile Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrısı yapılması üzerine belirlenen noktalarda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, saat 17.30 sıralarında toplanmaya başlayan yaklaşık 250-300 kişilik gruba Kadıköy Kaymakamlığınca alınan açık ve kapalı alanlardaki 7 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağının hatırlatıldığı anlatılarak, uyarıları dinlemeyen ve mukavemette bulunan şahıslara müdahale edildiği kaydedildi.

Daha sonra başka noktalarda tekrar toplanan gruptakilerin dağılmaları anında emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdikleri belirtildi.

Açıklamada, Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'de de alınan emniyet tedbirlerinde Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de toplamda 104 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili işlemler devam etmektedir." denildi.

Öte yandan, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G.'nin Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

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