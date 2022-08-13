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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kadıköy'de kafede kadın cinayeti!
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Kadıköy'de kafede kadın cinayeti!

İstanbul Kadıköy'de, 63 yaşındaki Mihriban Arduç, kafede Hakan Asilkan'ın (63) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hakan Asilkan'ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika haberi: Kadıköy'de kafede kadın cinayeti!
Kadıköy'de kafede kadın cinayeti!
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DHA

İstanbul'da, olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi´ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ALTI ADET MERMİ KOVANI BULUNDU

Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

ZANLININ PANİK HALİ KAMERAYA YANSIDI

Şüpheli Hakan Asilkan´ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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