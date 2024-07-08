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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada | Son dakika haberleri

        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada

        İstanbul Kadıköy'de, 9 katlı bir binanın en üst katından eşya taşınırken yük taşıma asansörü bozuldu. Asansörde bulunan işçi 9. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Asansörle beraber işçinin düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre hareket eden asansörün bir anda düşmesi sonucu işçinin de düştüğü anlar yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:09
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        Kadıköy'de yük asansörü faciasında bir işçi hayatını kaybetti.

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        Olay, saat 17.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Uyanış Sokak'ta meydana geldi.

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        9 katlı bir binanın en üst katına kamyonette kurulu bulunan yük asansörü ile eşya taşınıyordu.

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        İşçilerden biri en üst kattan yük asansörüne eşyaları yüklemek için bindi.

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        Bu sırada asansörde teknik bir arıza meydana geldi. Bir süre havada asılı kalan işçi dengesini kaybederek 9'uncu kattan düştü.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Yük asansörünün düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        #istanbul kadıköy
        #yük asansörü kazası
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