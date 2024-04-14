Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve puanını 60'a çıkardı. İkinci sıradaki başkent temsilcisi, böylece lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Petrol Ofisi ise puanını 60 yaptı ve averajla 3. basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 0-2