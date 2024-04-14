Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta tamamlandı - Futbol Haberleri

        Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta tamamlandı

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:40 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve puanını 60'a çıkardı. İkinci sıradaki başkent temsilcisi, böylece lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

        Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Petrol Ofisi ise puanını 60 yaptı ve averajla 3. basamakta yer aldı.

        Sonuçlar

        Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 0-2

        Bitexen Adana İdmanyurduspor-Trabzonspor: 0-6

        Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-1

        Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0

        REKLAM

        ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0

        Hakkarigücü-Beşiktaş United Payment: 0-2

        Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyispor: 0-3

        Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray: 3-2

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Tek hamle yetti
        Tek hamle yetti
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Kırık şişe ile yolcu otobüsünü rehin aldı
        Kırık şişe ile yolcu otobüsünü rehin aldı
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı