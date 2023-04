"Kadın hakları, AK Parti'nin kırmızı çizgisidir"

Derya Ayaydın





"2002 yılında yüzde 11,1 olan merkezî yönetim bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2022 de yüzde 1'e inmiştir" diyen Ayaydın, şunları kaydetti: "2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL’si faize gidiyorken 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL’si faize harcandı. 2002 yılında yüzde 71,5 olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 31,7 seviyesine gerilemiştir. Söz konusu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 85 seviyesinde seyretmektedir. Bütçede aslan payı hep eğitime ayrılmıştır. 2002 yılında 7,5 milyar lira olarak devralınan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 2023 yılında 435 milyar liraya yükseltilmiştir. Üniversite öğrencilerinin faydalandığı yurt yatak kapasitesi 2002 yılı sonunda 182 bin 258 iken bugün 850 bini aşmış, bu alanda yüzde 400’lük bir artış sağlanmıştır. Ancak bu da yeterli değerlidir. Üniversite gençliğinin bu sorununa yönelik ciddi çalışmalar yapılacaktır.

Konuşmasında "AK Parti aileyi toplumun temel taşı olarak görmektedir" diyen Ayaydın, "Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aile kurumu her türlü zararlı eğilimden korunmuştur. Önümüzdeki dönemde de aile kurumunu daha da güçlendirmek ve her türlü olumsuz etkiye karşı korumak temel önceliklerimiz arasındadır" dedi.



Kadına yönelik şiddete de değinen Ayaydın, şunları söyledi: "Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti'nin kırmızı çizgisidir. Kadın-erkek eşitliğini ve devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğunu Anayasa'ya taşıyan AK Parti'dir. AK Parti 'kadının kamusal ve siyasal alanda görünür ve aktif olması' hedefi doğrultusunda hayatın her alanında büyük adımlar atmıştır. AK Parti kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, kadınların eğitime, iş hayatına ve karar mekanizmalarına eşit ve etkin katılımı, istihdamı, sosyal güvenliğinin ve siyasi temsilinin güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi başlıklarda sayısız reforma imza atmıştır. Başörtüsü sorununu ortadan kaldırmış, kadınlara yönelik böylesi bir ayrımcılığı sonlandırmıştır. Bugün Türkiye dileyenin başını aile bireylerinden birçoğu gibi özgürce örttüğü, dileyenin benim gibi özgürce başını örtmediği tercihlere saygı göstermiştir. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanunu hayata geçiren AK Partidir. Ben de bunun takipçisi olacağım. 2002 de kadınlarımızın iş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde iken bugün yüzde 36 ya ulaştı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı. Ancak bu da yeterli değil. Hedef yüzde 60'lar olmalıdır.



2002 yılında kadın milletvekili oranı yüzde 4,4 iken bugün bu oran yüzde 17,4'e yükseldi.

2002 yılından bugüne kadar meclise giren kadın milletvekili sayısı 433'e ulaştı. 433 kadın milletvekilinden 219'unun ise AK Parti sıralarından Meclis'e girdi. En son 2018 yılında yapılan genel seçimlerde Meclis'e 101 kadın milletvekili seçilirken bu sayının 54'ü AK Parti sıralarından oldu."

"Kamuda çalışan kadın oranı 2010 yılında yüzde 34,2'yken bu oran 2020 yılında yüzde 40,3 olarak ölçüldü. 2000 yılında kadın büyükelçi sayısı 8'ken bu sayı 2022'de 72'ye yükseldi" ifadelerini de kullanan Ayaydın şöyle devam etti: "Kadın akademisyen sayısı 2002'de 26 bin iken bugün bu sayı 85 bine yükseldi. Kadın bilim insanı ve mühendis istihdamında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinin önündeyiz. Bilim ve Mühendislik alanında çalışan kadınların oranı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 41'ken bu oran Türkiye'de özellikle 2002'den sonra başlatılan atılımlar ve 2018 yılıyla birlikte yerli ve milli sanayinin devrimiyle yüzde 44,2'ye ulaştı. 2002 yılında 66 bin kadın sporcu bulunurken, AK Parti hükümetleri döneminde spora ve alt yapıya yapılan teşvik ve yatırımlarla kadın sporcu sayısı 30 kat artarak 2022 yılında 2 milyonu aştı."