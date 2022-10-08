Kadın müşteriyi çay ocağına kilitledi!

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 1 saat sonra arkadaşları çay ocağından ayrılırken, Çevik de burada kalarak önceden tanıdığı Mehmet Yaşar İşleyen ile bir süre sohbet etti.

"NEFES ALAMIYORUM PENCEREYİ KIRIN"

Fatma Çevik´in yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Fenalık geçireceğini belirtip, ekiplerden kendisini kurtarmasını isteyen Çevik, "Nefes alamıyorum. Pencereyi kırın" diye bağırdı.

POLİS, KADINI SAKİNLEŞTİRDİ

İş yeri sahibine ulaşmak için çalışma başlatan polis, bir yandan da Fatma Çevik´i "Korkma, kimse sana bir şey yapamaz. Biz buradayız" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İşleyen´e ulaşan polis ekipleri, anahtarla çay ocağının kapısını açıp kadını kurtardı.

"BENİ NE HAKLA KİLİTLEDİN ORAYA?"

Olayın ardından Fatma Çevik, çay ocağı sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti. Mehmet Yaşar İşleyen, polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada Çevik´e kendi rızasıyla iş yerinde kaldığını söyleyerek, "Bir daha benim dükkanıma gelme abla, sen çok yalancısın. İş yerimin başına bir şey gelmemesi için kilitledim. Ben kilitlerken gitseydin, gitmedin. Bir daha da benim iş yerime gelme" dedi.

Bunun üzerine Fatma Çevik ise "Beni ne hakla kilitledin oraya? Beni çıkarıp dükkanını kilitleseydin. Mehmet ağabey, sen çok yanlış bir insansın biliyor musun?" diye konuştu.