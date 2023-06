Bu sırada sürücü A.T. otomobilinden inip, otobüs şoförü Elçin Güner´in yanına geldi. Güner ile tartışan A.T., hakaret etti. Tartışmaya otobüsteki yolcular da karıştı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü üzerindeki bıçağı çıkartıp, yolculara doğru savurdu. Bir süre sonra bıçağı cebine koyan A.T., yolculardan biriyle de kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Otobüs şoförü Elçin Güner, durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güner, A.T.'den şikayetçi olduğunu belirterek, polis merkezine gitti.

"ŞIMARIKLAŞMA DİYE TEPKİ VERDİ"

Otomobil sürücüsünün durağa girip yanlış park ettiğini belirtmesine rağmen kendisine hakaret ettiğini söyleyen 8 yıllık otobüs şoförü Elçin Güner, "Korna çalarak otomobil şoförünü uyardım fakat bana 'Şımarıklaşma' diye tepki verdi. Ben de kendisine 'Buradan bu şekilde geçemem' dedim. Yanlış park yaptığı konusunda uyarmama rağmen bana hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ağza alınmayacak küfürler etti. Yolcular da otomobilini çekmesi konusunda uyardı. Israrla orada durdu ve otomobilini çekmedi" dedi.