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Kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Güvenlik güçlerine teslim olan bölücü terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kadın teröristin ifadesi, örgütün yeni doğan bebeklere bile göz koyan kirli yüzünü ortaya çıkardı

12.10.2018 - 18:44 | Güncelleme: AA

Güvenlik güçlerine teslim olan bölücü terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kadın terörist, ifadesinde Suriye'de terör örgütü tarafından kullanılan bir hastanede başka bir teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldığını, doğan bebeğine örgüt tarafından Avrupa'da satılmak üzere el konulduğunu anlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2018 tarihinde güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın teröristin kan donduran ifadesi, PKK/PYD'nin bebeklere bile göz diken kirli yüzünü ortaya çıkardı.

İfadesinde Suriye'de terör örgütü tarafından kullanılan bir hastanede E.A. isminde diğer bir teröristin kendisine tecavüz ettiğini ve bunun üzerine hamile kaldığını aktaran kadın terörist, doğum için Eylül 2017'de bölgede bir başka hastaneye gönderildiğini ve doğum yaptığını anlattı.

Kadın terörist, örgütün doğan çocuğa Avrupa'da satmak üzere el koyduğunu belirtti.

Kendi çocuğuyla beraber birçok çocuğun da Avrupa'da satıldığını ifade eden terörist, olay sonrası, örgütün moral olsun diye kendisini üst düzey bir kadın teröristin yanında görevlendirmek istediğini ancak PKK'nın iç yüzünü gördüğü için bunu reddettiğini ve kaçarak teslim olduğunu söyledi.

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