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        Haberler Gündem Güncel Kadın ve erkeğin yan yana teravih namazına inceleme | Son dakika haberleri

        Kadın ve erkeğin yan yana teravih namazına inceleme

        Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:12
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        Kadın ve erkeğin yan yana teravih namazına inceleme
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        Üsküdar Kaymakamlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

        Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."

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