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        Haberler Spor Diğer Boks Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş dünya ikincisi! - Diğer Haberleri

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş dünya ikincisi!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 54 kilo final maçında Fenerbahçeli milli sporcu Hatice Akbaş Faslı rakibi Bertal Widad'a mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:37
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        Hatice Akbaş dünya ikincisi!
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        Hatice Akbaş, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 54 kilo final maçında Hatice, 1 numaralı seribaşı Faslı boksör Widad Bertal ile karşılaştı.

        İlk raundu 5-0 alan Hatice, sonraki rauntları 4-1, maçı da 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu.

        Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı.

        Milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı.

        İstanbul'da 2022'de dünya şampiyonluğu elde eden 23 yaşındaki genç boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

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