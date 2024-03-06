Kadınlar nasıl güsul abdesti alır? Adet (regl) sonrası adım adım gusül abdesti alınışı
Gusül abdesti boy abdesti olarak da bilinir. Gusül abdestinin nasıl alındığı ise merak edilen konuların başında gelmektedir. Gusül abdesti vücudun hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması, temizlenmesi ile gerçekleşir. Peki kadınlar nasıl gusül abdesti alır? İşte ayrıntılı ve sırasıyla kadınlar nasıl gusül abdesti alır?
Gusül kelime olarak su ile yıkanmak, arınmak anlamına gelmektedir. İslam fıkhına göre ise tüm vücudun hiç kuru yer kalmayacak şekilde temizlenmesine denir. Hükmü bir temizlik olan gusül abdesti Müslümanların üzerinde önemle durdukları bir konudur. Bu yazımızda kadınların nasıl gusül abdesti alacağı, adet sonrası gusül abdestinin nasıl alınacağı, kadınların gusül abdesti almasını gerektiren durumlar, gusül abdesti nasıl bozulur ve daha fazlasının cevaplarını sizler için araştırdık.
Kadınlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır?
İslam fıkhında gusül durumuna “büyük temizlik” adı verilmektedir. Sözcük anlamı olarak “bir şeyi su ile yıkamak” anlamına gelen gusül, boy abdesti olarak da bilinmektedir. Kadınlarda adet (regl, menstrual dönem) sonrası gusül abdesti alınması gerekmektedir. Şimdi adım adım ve sırasıyla kadınlarda adet sonrası gusül abdesti nasıl alınır inceleyelim:
Kadınların Gusül Abdesti Almasını Gerektiren Durumlar
Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur’an’da “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Muhammed’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]). Kadınların gusül abdesti almaları gereken durumlar ise şöyle sıralanabilir:
Diyanet işleri Başkanlığı kadınların gusül abdesti alması gereken durumları açıklamıştır. Diyanet’e göre gusül, cinsel ilişkiden veya şehvetle meni gelmesinden/orgazm olmaktan dolayı ya da kadınların âdet ve lohusalık dönemleri bittiği zaman gerekir.
Bunun yanında yaygın bilinen bir kafa karışıklığına da Diyanet İşler Başkanlığı yanıt vermiştir. O da Kadınların jinekolojik muayene ya da rahim ultrasonu çektirmenin gusül abdesti gerektirmediği yönündeki açıklamasıdır.
Kadınlarda Gusül Abdesti Nasıl Bozulur?
Kadınlarda cünüp olma hali, ya da regl döneminden sonra gusül abdesti alınması önerilir. Gusül abdesti olmadan farz kılınan ibadetler yerine getirilemez. Gusül abdesti en başta namaz için gerekli bir abdesttir. Aşağıda kadınlarda gusül abdestini bozan durumları bulacaksınız:
Peygamber Efendimize Ümmü Süleym'in (ra), “ (Çamaşırında ıslaklık) gören kadına da gusül gerekir mi?” diye sorduğunda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Evet, çünkü kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır.”
Hz. Muhammed’in gusül abdesti ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilmektedir:“Muhakkak ki Azîz ve Celîl olan Allah (cc) Halîm'dir, hayâ sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde örtünsün/kapalı yerde gusletsin. ” ve “Sakın herhangi biriniz açık alanda ya da kendisini gizlemeyen (veya etrafı açık) bir çatı üstünde gusletmesin. O, başkalarını görmese bile kendisi görülebilir.”
Kuran-ı Kerim’de Gusül abdesti konusundaki detaylar Maide suresinin 6. ayetinde, Nisa suresi 43. ayetinde yer almaktadır.