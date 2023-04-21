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Neden birçok kadın regl olunca tatlı yeme ihtiyacı hisseder?

Birçok kadın, regl öncesi veya süresinde şekerli besinlere yönelir. Bu duygusal bir arayış olabildiği gibi kişinin hormonlardan kaynaklı olumsuz ruh halini iyileştirmesi için de olabilir.

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  • Kadınlar neden regl olduğunda tatlı yer? Regl ve tatlı yemek arasındaki bağlantı nedir?

    Kadınlar, genelde her 28 günde bir regl olur ve bu süreç içerisinde birçok kadın yoğun bir şekilde tatlı yeme ihtiyacı hisseder. Regl ve tatlı krizleri arasındaki bağlantının nedeni nedir?

    Şeker isteğinin temel sebebi; hormonlardaki değişikliklerden kaynaklanır. Regl dönemi başlamadan önce progesteron hormonunda düşüş, östrojen hormonunda bir artış olur, bu da kan şekeri düzeylerinin düşmesine neden olabilir. Kan şekeri seviyeleri düştüğünde beyin, şekeri yenilemek için sinyaller gönderir ve bu nedenle tatlı krizleri meydana gelir. 
  • Kadınlar neden regl olduğunda tatlı yer? Regl ve tatlı yemek arasındaki bağlantı nedir?

    Ayrıca, regl veya öncesi dönemde vücutta stres hormonu olarak bilinen kortizol hormonu yükselir bu da kişinin mutsuz, üzgün ve depresif hissetmesine neden olabilir ki regl şikayetleri arasında olumsuz bir ruh hali sıkça bahsededilir.
  • Kadınlar neden regl olduğunda tatlı yer? Regl ve tatlı yemek arasındaki bağlantı nedir?

    Vücut, kişiye huzursuz hissettiren kortizol hormonunu dengelemek ve mutluluk hormonu olan serotini yükseltmek için sinyal gönderir; şeker, bunun için ideal bir yöntemdir. Şeker, serotin hormonunu yükselerek kişiyi daha iyi bir ruh haline sokar.
  • Kadınlar neden regl olduğunda tatlı yer? Regl ve tatlı yemek arasındaki bağlantı nedir?

    Ancak yine de herkes için aynı durum geçerli olmayabilir. Bazı kadınların bu dönemde hissettiği tatlı ihtiyacı, bir koşullanma sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Bu, hem öğrenilmiş bir davranış olabilir hem de dengesizleşen hormonlara karşı yiyeceklerde aranan psikolojik bir dayanağın da göstergesi olabilir. 

    Kaynak: London Gynaecology, Independent

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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