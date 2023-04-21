Neden birçok kadın regl olunca tatlı yeme ihtiyacı hisseder?

Kadınlar, genelde her 28 günde bir regl olur ve bu süreç içerisinde birçok kadın yoğun bir şekilde tatlı yeme ihtiyacı hisseder. Regl ve tatlı krizleri arasındaki bağlantının nedeni nedir?

Şeker isteğinin temel sebebi; hormonlardaki değişikliklerden kaynaklanır. Regl dönemi başlamadan önce progesteron hormonunda düşüş, östrojen hormonunda bir artış olur, bu da kan şekeri düzeylerinin düşmesine neden olabilir. Kan şekeri seviyeleri düştüğünde beyin, şekeri yenilemek için sinyaller gönderir ve bu nedenle tatlı krizleri meydana gelir.