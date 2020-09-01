DHA

Samsun'da, 29 Ağustos gecesi, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada B.Ü. ve T.O. adlı kadınlar çeşitli yerlerinden yaralandı.

KAVGAYLA İLGİLİ 8 GÖZALTI

DHA'da yer alan habere göre yaralı kadınlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Soruşturma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri ise 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

2'Sİ KADIN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Resul Öztürk, Berna Gün ve Nihal Öz tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.