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Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi tarihi ve Kadir Gecesi'nin fazileti nedir? Kadir Gecesi duası

Müslümanlar için mübarek kabul edilen Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala en çok merak edilen konuların başında 2021 Kadir gecesi ibadetleri geliyor. İslam dini için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayının 26. günü Müslümanlar tarafından Kadir gecesi olarak kutlanıyor. Müslümanların kandil günleri gibi ibadetle geçirdiği Kadir Gecesi araştırılıyor. Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin fazileti nedir? 2021 Kadir Gecesi tarihi

Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi tarihi ve Kadir Gecesi'nin fazileti nedir? Kadir Gecesi duası

Müslümanlar, her yıl Ramazan ayının 26. gününe denk gelen Kadir gecesini araştırıyor. Günahlarından tövbe etmek, dua etmek, ibadet etmek, iyiliği ve kardeşliği yüceltmek için Kadir Gecesi'ni bekleyen Müslümanlar 2021 yılında Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin fazileti nedir? 2021 Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

EY BİZLERİ VARLIĞA ERDİREN ALLAHIM;
Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınmalı.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

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