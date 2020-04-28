Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı, tutukluluğuna devam kararı verildi

BBC Türkçe'ye konuşan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, cezaevindeki oğlunun koronavirüs testinin 'pozitif' çıktığını ve tedbir amaçlı karantinaya alındığını söyledi. Kadir Şeker bugün, tutukluluğunun görüşülmesi için SEGBİS ile hâkim karşısına çıktı ve tutuklu yargılanmasına devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma için 24 Haziran tarihi belirlendi.

Konya'da bir parkta kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp ettiğini söylediği Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan ve cezaevinde bulunan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in koronavirüs PCR testi pozitif çıktı.

BBC Türkçe'ye konuşan Baba Cengiz Şeker, "Bu sabah Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü ve daha sonra test yapıldığını ve testin pozitif çıktığını söylediler" dedi.

Şeker, oğlunun sağlık durumunun ağır olmadığını aktardı:

"Oğlumla Cumartesi telefonla görüştüm, sağlık durumu iyiydi. Dün de avukatıyla görüşmüştü ve yine bir sorunu yoktu. Durumunun pek ağır olmadığını ama test sonucu pozitif çıktığı için tedbir amaçlı karantinaya aldığını söylediler."

Baba Cengiz Şeker, "Psikolojik sıkıntılarımız var, iyi değiliz. Kadir de iyi değil" diyor.

Kadir Şeker bugün tutukluluğunun görüşülmesi için hâkim karşısına çıktı.

Bugünkü duruşmayla ilgili bilgi veren Avukat Seyhan Candan, tutukluğa devam kararına itiraz ettiklerini belirtti:

"Bu ana dava duruşması değildi, tutukluluğu gözden geçirme duruşması oldu. Esasa hiçbir şekilde girilmedi. Ana duruşma 24 Haziran'a ertelendi."

"İddianamedeki sevk maddesini kabul etmediğimizi ve kasten öldürme şartlarının oluşmadığını beyan ettik. Böyle bir kastın olamayacağını, Kadir'in ağlayan bir kadına yardım ettiğini ve şahısla aralarında geçmiş bir hikâye bulunmadığını söyleyerek tahliyesini talep ettik."

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, 27 Mayıs'ta Kadir Şeker'in tutukluluk halinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti

12 ile 18 yıl arası hapsi isteniyor

Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianamede Şeker'in 12 ile 18 yıl arası hapsi istendi.

İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi.

Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi.

Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

Ne olmuştu?

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D arasında evde oldukları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışma sırasında Duran'ın Ayşe D'yi darp ettiği bildirildi.

Bunun üzerine Ayşe D evden çıkıp yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Şeker'in ifadesine göre Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp yumruk atmaya başladı.

Bunun üzerine Şeker, yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti.

Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.