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Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir, kaç yıl hapis aldı?

Kadri Şeker'in ölümden kurtardığı kadın 900 gram eroinle yakalandı. Yaşanan gelişme sonrasında Kadir Şeker olayı yeniden Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Kadri Şeker kimdir, kaç yıl hapis aldı? İşte, Kadir Şeker ile ilgili merak edilenler...

Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir, kaç yıl hapis aldı?

Kadri Şeker kimdir? Konya'da şiddet gördüğü için Kadri Şeker tarafından müdahale edilip ölümden kurtarılan Ayşe Dırla isimli kadın 900 gram eroinle yakalanadı. Yaşanan olay sonrası Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte, merak edilend detaylar...

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker 20 yaşındaydı. Konya Selçuklu'da yaşayan Kadir şeker üniversite sınavına hazırlanıyordu. Yakın arkadaşlarının açıklamalarına göre Ankara'da bir üniversitede tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, Şubat ayından beri cezaevinde.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker (20) de olaya müdahale etmek istedi.

KADİR ŞEKER KAÇ YIL HAPİS ALDI?

Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker (20),suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

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