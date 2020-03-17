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Kadir Şeker soruşturması tamamlandı

Türkiye’nin konuştuğu Kadir Şeker olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne sebep olan Şeker’in “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılık, Şeker’in eyleminin meşru müdafaa kapsamında kalıp kalmadığının ise mahkemece değerlendirilmesini istedi.

Kadir Şeker

Kadir Şeker,, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken, Duran'ın ölümüne sebep olmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan ve "meşru müdafaa mı, cinayet mi" diye tartışılan olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık tarafından olaya dair hazırlanan iddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

“HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRME”

İddianamede, Şeker’in eylemini haksız tahrik altında işlediği belirtildi. Bu nedenle Şeker’in “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“MEŞRU MÜDAFAAYI MAHKEME DEĞERLENDİRSİN”

İddianamede, meşru müdafaa tartışmalarına ilişkin de önemli bir değerlendirmeye yer verildi. Şeker’in eyleminin meşru müdafaa kapsamında kalıp kalmadığının mahkemece değerlendirilmesi talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından halen cezaevinde bulunan Şeker’in yargılanmasına başlanacak.

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