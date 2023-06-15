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Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

Rusya Duması'nda milletvekili olan ve Çeçen lider Kadirov'un sağ kolu olarak da bilinen yüksek rütbeli komutan Adam Delimkhanov'un Ukrayna'da savaşırken yaralandığı ve kaybolduğu iddia ediliyor.

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  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Rus Ulusal Muhafız Birliği'nin Çeçen bölümünü yöneten ve aynı zamanda Rus  Duması'nın bir üyesi olan Adam Delimkhanov adlı komutan Kadirov'dan sonra bölgenin en üst düzey ikinci yetkilisi olarak görülüyordu.
  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Eski bir Çeçen ayrılıkçı olan ve bölgenin mevcut liderliğinin büyük bir kısmıyla birlikte Moskova'nın tarafına geçen Delimkhanov, çatışmanın ilk günlerinde Mariupol'daki Çeçen güçlerine komuta ederek Rusya'nın Ukrayna'daki sürecinde önemli bir rol üstlendi.
  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Çarşamba günü erken saatlerde Rusya'nın Zvezda televizyon kanalı ise parlamento basın servisine dayandırdığı haberinde Delimkhanov'un Ukrayna'da yaralandığını duyurdu.  
  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Bu haber, Ukrayna sosyal medya kanallarında Çeçen komutanın Ukrayna'nın güneyindeki bir topçu saldırısında yaralandığı ve ortadan kaybolduğu yönündeki söylentileri de peşinden getirdi. 
  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Ancak 2007'den bu yana Çeçenistan'ı yöneten ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Kadirov, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda Delimkhanov'un 'hayatta ve iyi olduğunu ve yaralanmadığını' söyledi.
  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Kadirov, 'sahte bilgi saldırısı' olarak adlandırdığı olayın başından beri Delimkhanov'un yaralanmadığını bildiğini ancak komutanın yaralandığı iddiasını haberleştiren Ukrayna medya kuruluşlarını utandırmak için sessiz kaldığını da sözlerine ekledi.

    Telegram'da yarım milyondan fazla takipçiye sahip olan Delimkhanov ise henüz bir yorum yapmadı.
  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Daha sonra Telegram'da yaptığı bir paylaşımda Kadirov, Ukrayna medyasında Delimkhanov hakkında çıkan haberlerle alay etti. Kadirov, Ukrayna'da bulunduğu sırada Delimkhanov ile 'geçici olarak' iletişim kuramadığını söyledi.
  • Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?

    Çarşamba günü erken saatlerde Delimkhanov'un yaralandığına dair haberler sorulduğunda ise Kremlin 'endişeli' olduklarını ve gerçekte ne olduğuna dair açıklama beklediklerini söyledi.

* Haberin görseli Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

 

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